使いかけのハムやベーコンがいつの間にか乾燥してしまう…そんな悩みを解決する便利なアイテムがセリアに売っています！フィルムパッケージをそのまま挟んで閉じるだけで、開封口をしっかりホールドできるから、ラップいらずで乾燥を防げます。一度に使い切れない食材をスマートに保存したい時に頼れる存在です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハム＆ベーコン保存クリップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：W129×D13×