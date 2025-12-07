今年は加湿器のクオリティが凄いことになっているダイソー。またしてもおしゃれな商品を発見しました！アロマストーンと加湿器が一体になったようなアイテム。ストーンにアロマオイルを垂らして香りも楽しめます♡似たような商品が他店で2,000〜3,000円で販売されている中、なんと700円とコスパ抜群ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式加湿器（アロマストーン）価格：￥770（税込）消費電力：2Wタンク容量