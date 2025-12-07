言葉の並びから共通点を見つける「ひらがな共通クイズ」！今回は、3つの語句の□に共通して入る“2文字のひらがな”を当てる問題です。語彙力とひらめき力が試される人気クイズ。あなたは分かるでしょうか？問題：□□のこ／お□□／しな□□それぞれの言葉の□に入る同じひらがな2文字を考えてみましょう。ヒント：食べ物にまつわる語句です。答えを見る↓↓↓↓↓正解：かず正解は「かず」でした！▼解説3つの語句に「かず」を入