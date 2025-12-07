ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授がスウェーデンの日本人補習校を訪れ、子どもたちと交流しました。北川さんは6日、ストックホルムの日本人補習校の生徒ら100人を前に研究テーマである「多孔性金属錯体」について講演しました。子どもたちからは、こんな質問も…生徒「ノーベル賞をもらうためじゃなく、ただ面白いからやってたんですか?」北川特別教授「そう。面白いことをまずやらなダメ。自分が面白いと思うこ