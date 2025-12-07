始業時間になったのに、必要のないメールチェックをしてダラダラと過ごしてしまうことはないだろうか。著述家のニルス・ソルツゲバーさんは「ダラダラ過ごしてしまったという不快感が、次の先延ばしを生んで悪循環になる。簡単な予定表をつくっておくだけで、ネガティブな感情は生まれにくくなり、生産的な1日につながる」という――。※本稿は、ニルス・ソルツゲバー著、弓場隆訳『科学的根拠で先延ばしグセをなくす』（かんき