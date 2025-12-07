■世界初の偉業を成し遂げた日本人女性世界で初めて女性が最高峰のエベレスト（チョモランマ、8848メートル）の登頂に成功して今年は50年という節目に当たる。登頂に成功したその女性が田部井淳子さん（享年77歳）だ。地球上で最も高いところに立ちたいという夢を追い続け、苦難の末エベレスト登頂をみごとに成し遂げた。写真＝時事通信フォト田部井淳子さん（2014年9月29日、東京都） - 写真＝時事通信フォト7大陸最高峰の登頂も