片思い中の男性は、好きな相手に対して意地を張ったり、照れ隠しから本心とは裏腹な行動をとってしまう事もあるのではないでしょうか。では、「俺って素直じゃないよな…」と心の本音が漏れるのは、どんな時なのでしょうか。スゴレンの男性読者に聞いてみました。【１】目が合ってもすぐにそらしたり、意地でも目を合わせようとしないとき多くの男性が、自分の視線が気づかれることを恐れているようです。「嫌われている？」と思う