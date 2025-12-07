新日本プロレス「練習生」ウルフアロンが７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルのウルフは、来年１・４東京ドームでのデビュー戦で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬのＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑戦する。番組では、６日の柔道のグランドスラム東京大会で男子９０キロ級の村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）が優勝したことを報じた。ウルフは、村