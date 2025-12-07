元TOKIOの松岡昌宏（48）が7日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつて近所に住んでいたという先輩俳優を明かした。俳優の尾美としのりが7日に60歳の誕生日、還暦を迎えたとし、「おめでとうございます。思い出はたくさんありますよ」と松岡。「尾美さんは前に住んでた家が近くてですね、たまたま。たまにスーパーで会ったり、あと初詣で。近所のまあまあデカい神社だっ