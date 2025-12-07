TBS、U-NEXT、THE SEVENが初タッグを組む大型企画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の現場オフショットが、番組公式SNSで初公開された。地上波では2026年春にTBSでスペシャルドラマとして放送され、U-NEXTではドラマシリーズが独占配信される。初の実写化となる本作は、橋本エイジによる迫力ある画と、梅村真也の原作で人気を得た同名コミックを映像化するもので、公開前から大きな注目が集まっている。【写真あり】誰かと思った（笑）