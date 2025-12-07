12月7日に告示された静岡県伊東市の市長選挙は9人が立候補の届け出を済ませ、7日間の選挙戦がスタートしました。 【写真】市長不在で職務代理者を務める近持剛史企画部長 この選挙は学歴詐称疑惑が問題となり市議会から不信任決議を受けた前市長の失職に伴って行われるものです。これまでに新人7人と元職と前職の計9人が立候補を表明していて、過去最多の候補者による乱戦となる見込みです。 立候補の受け付けは7日午前8