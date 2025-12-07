＜Qシリーズ（最終予選）3日目◇6日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞クロッシングスCで過ごした一日。そのスタート直後のできごとを、渋野日向子は「試練」と表現した。初日を10位で終えて迎えた第2ラウンドは、思わぬつまづきから始まった。「ティショットもセカンドもイヤな左だった」。特にダメージが大きかったのが、フィニッシュ時に腕を