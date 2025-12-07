今年7月、新潟県柏崎市の廃業したホテル内に侵入し、金品を盗もうとした疑いで、25歳の男が逮捕されました。建造物侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、富山県入善町に住む無職の男(25)です。男は今年7月、柏崎市の廃業したホテル内に侵入し、金品を盗もうとした疑いが持たれています。事件はこの建物を所有する会社の従業員から警察に被害届が提出されたことで発覚。所要の捜査の末、男の犯行を特定し、逮捕に至りました。警察