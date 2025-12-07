●『スマスマ』収録の合間にドラマ台本を読む姿 草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜 ※FODほかで配信)。妻の死をきっかけに“遺品整理人”となったシングルファーザーが、遺品や生前整理を通して、残された家族に託された思いをひも解いていくヒューマンドラマだ。本作を手掛けるのは、『銭の戦争』(15年)など草なぎ主演の“戦争シリーズ”をヒット