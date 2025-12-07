マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、2025年のテレビ界を振り返る「テレビ界十大ニュース2025」をお送りする。一連の問題に揺れ続けるフジテレビ今年も番組のみならず、様々な話題が渦巻いたテレビ界。かつてのようなエンタメの中での圧倒的な地位から環境は変わったものの、「T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」でもテレビ発のノミネート語は存在感を示してお