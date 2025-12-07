７日午前３時４０分頃、茨城県日立市東大沼町の住宅から出火、木造２階住宅約１３０平方メートルを全焼した。住人とみられる男女２人が病院に搬送されたが、死亡が確認された。日立署によると、この家には高齢の夫婦が住んでいるとみられる。同署で身元の確認と出火原因を調べている。