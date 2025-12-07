１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝。「この子は何か持ってる」と感じた筑波大２年の夏。川村卓監督が急成長した岡城の４年間を語る。◇◇快生は猛勉強の末、筑波大に進学した。推薦入学ではなく、一般学生として野球部へ入部。川村卓監督は「入った時点では、受験勉強でなまった体を戻すところ