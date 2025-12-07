グラビアアイドル・榎原依那が、過去に「ちょっとアリと思っていた時期がある」という人気芸人を実名で告白する場面があった。【写真】人気芸人に帯を書いてもらった“グラビア界の超新星”のファースト写真集12月4日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、“国宝級ボディ”と話題の榎原がゲストとして登場。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“