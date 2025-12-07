胃がんは早期に発見できれば治療の負担も少なく、再発率も大幅に低下します。しかし、検診の頻度や日常で心がけるべき予防策については、意外と知られていないかもしれません。胃がん検診の理想的な頻度や胃がんを予防するための具体的な生活習慣について、「おおくら内科」の大蔵先生に伺いました。 監修医師：大蔵 隆一（おおくら内科 院長） 順天堂大学医学部卒業。順天堂大学医学部附属順天堂医院消化器内科入局。その後、