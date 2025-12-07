よく足がつる時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「足がつる」原因はご存知ですか？治し方・病気も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修 「足がつる」症状で考えられる病気と対処法 日常生活やスポーツなどさまざまな場面であ