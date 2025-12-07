上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、ズウォーレとホームで対戦。６−１で快勝を収めた。この試合で、怒涛のゴールラッシュを披露したのが絶好調の上田だ。11分に左サイドからのクロスに飛び込み、ヘッドで先制点を挙げると、20分にもドリブルでDFをかわして、右足のシュートを突き刺し、２点目を奪取する。42分には、巧みなヘディングシュートでネットを揺らし