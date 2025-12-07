「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）2位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）3位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）4位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）5位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）6位PowerShot