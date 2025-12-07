国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」の公式XおよびYouTubeチャンネルが、いつの間にか開設されていたことが判明し、ネット上が騒然となっています。あまりにもひっそりとした“サイレント始動”だったため、開設から約2か月近くあまり目立つことはありませんでしたが、12月6日に一般ユーザーの投稿が拡散され、フォロワーや登録者数が爆発的に急増するお祭り状態となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら