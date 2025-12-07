2025年12月4日、香港メディア・香港01は、高市早苗首相によるいわゆる「台湾有事」発言について、この先撤回する可能性が低い中で中国が極限まで制裁を加え続ける必要性を論じた。文章はまず、高市首相が先月7日に国会で「台湾有事」を集団的自衛権が行使可能な日本の「存立危機事態」と捉える発言をしたことで「国内外から強い批判を浴びた」と紹介。今月3日には参議院で「政府の台湾に関する立場は1972年の『日中共同声明』と一