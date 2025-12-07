プロ野球・中日から今季限りで現役を引退した中田翔さんが6日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた「サンリオベースボールアカデミー」に参加。431人の児童と約3時間交流しました。野球教室後には日本ハム時代の後輩、杉谷拳士さんとトークショーを行いましたが、そこで、ハローキティと写真を撮って、満面の笑みだったことを暴露された中田さん。「かわいいしね、キティちゃん。せっかくだから、撮りたいよね、それはね」と