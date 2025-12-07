ＤｅＮＡ前監督の三浦大輔氏が６日、インスタグラムを更新。今季まで監督と選手の間柄だった伊勢大夢投手の結婚式に出席したことを報告した。三浦氏は「伊勢！おめでとう！お幸せに〜」と、タキシード姿の伊勢、俳優・宇梶剛士との３ショットを投稿。伊勢が妻とケーキ入刀している２ショットも添え「結婚披露宴」と記した。伊勢は今オフの契約更改で結婚を公表しており、フォロワーからも祝福の声が続々。「伊勢投手やっ