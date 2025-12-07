ノーベル生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文特別栄誉教授がスウェーデンで記者会見し、自身が発見した「制御性T細胞」が、がん治療を発展させられると期待を寄せました。坂口志文特別栄誉教授：我々は楽観的です。人のがんのかなりの割合は、免疫療法によって治療が可能になります。坂口さんは6日、共同で受賞するアメリカの2人の研究者とともに記者会見に臨みました。「制御性T細胞」は人間の体内で、過剰な免疫反応を抑