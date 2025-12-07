東大生初の″区間賞″「もっと腕を大きく振ったほうが、良い写真になりますか？」東京大学駒場キャンパス正門で、爽(さわ)やかな笑顔を浮かべジャージ姿の若者が撮影に応じる。東大工学部機械情報工学科の学生で、陸上運動部に所属する秋吉拓真（４年）だ。秋吉は’25年１月に行われた箱根駅伝に関東学生連合の一員として出場。10月の予選会でも個人12位と健闘し、来年１月の箱根駅伝で東大生としては異例の２年連続の出場をはたす