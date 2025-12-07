米オクラホマ州のミックス犬オジーが、世界で最も長い舌を持つ犬としてギネス世界記録に認定された。舌の長さは 19.89センチ (7.83インチ)とされている。 【写真】だら～んと伸ばすとここまで！20cm以上ありそうに見える オジーは、ピック家で暮らすフレンチマスティフとブルマスティフのミックスで4歳。 飼い主のアンジェラ・ピックさんは、いつも舌を出しっぱなしにしているオジーについて「彼の