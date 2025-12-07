モーニング娘。'25 モーニング娘。’25が12月5日、神奈川・横浜アリーナで秋ツアーのファイナル公演『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 〜Movin' Forward with Hope〜 羽賀朱音・横山玲奈卒業スペシャル』を開催した。（※現在、活動休止中の北川莉央は本公演を欠席）【写真】モーニング娘。'25、羽賀朱音・横山玲奈卒業スペシャルの模様本公演をもって2014年9月に12期メンバーとして加入した羽賀朱音と、2016