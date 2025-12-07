南海電鉄は、通天閣観光が南海グループ加入１周年を迎えた１２月４日から新今宮駅に副駅名「＃まいど通天閣」を導入。これに合わせて、同電鉄の通天閣最寄り駅として駅構内を装飾し、ホームから通天閣へ続く出入口通路にキャラクター「ビリケンだるま」による案内イラストの掲出を始めた。通天閣に向かう乗客が迷わず移動できるように案内し、また待合室やエレベーターも装飾し、雰囲気を盛り上げている。副駅名は、ＳＮＳで「