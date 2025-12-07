火災のあった高層住宅群（左奥）の近くに掲示された立法会選挙の投票を呼びかけるポスター＝5日、香港（共同）【香港共同】香港で7日、立法会（議会、定数90）選挙の投票が始まった。民主派の出馬が事実上不可能な制度で、候補者は全員親中派。市民の関心は低く、11月下旬の高層住宅火災で当局への不信感が高まっている。過去最低の投票率となる可能性も指摘されている。候補者ごとの政策の違いが乏しく有権者の関心は高まらな