サッカー界で前代未聞の出来事がインドのスーパーカップ準決勝で起こった。FCゴアのキャプテンであるイケル・グアロチェナが、試合開始前に退場を命じられたのだ。大きな要因は審判と口論になったからとされているが、その発端は規則に反する色の下着を着用していたためだったと『MARCA』は伝えている。FCゴアとムンバイ・シティの試合前に選手たちがフィールドに出る準備をしているときに事件は起こった。審判がグアロチェナの下