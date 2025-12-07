現在クリスタル・パレスに所属するCBのマルク・グエイは、今シーズン終了後に契約が満了し、CBを求めるビッグクラブから注目を集めている。ドイツメディア『TZ』によると、イングランド代表で共闘するハリー・ケインがグエイをバイエルン・ミュンヘンへ移籍するようにリクルートしていると伝えた。現在25歳のマルク・グエイは今夏にリヴァプールへの移籍が合意寸前まで至ったが、パレス側がストップをかけたことで破談となった。し