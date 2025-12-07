メキシコ代表の歴代最多得点記録を持つ”チチャリート”ことハビエル・エルナンデスが古巣のクラブであり、故郷でもあるチーバス・グアダラハラを今季限りで退団するようだ。『AS』が伝えている。ユース時代を含めると1997年から2010年までチーバス・グアダラハラに所属したチチャリートはその後、イングランドの名門であるマンチェスター・ユナイテッドへと移籍。そこでウェイン・ルーニーらととともにプレミアリーグ制覇を経験し