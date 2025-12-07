「欧州スカイシールド構想」の主要な柱のひとつドイツ国防省は2025年12月3日、同国連邦軍においてイスラエル製の弾道ミサイル迎撃システム「アロー3（Arrow 3）」の運用を開始したと発表しました。【ドイツに配備】色んなシール貼られた「イスラエル製ミサイルシステム」です（写真で見る）配備先はドイツ東部のブランデンブルク州シェーネヴァルデです。ここには周辺空域を常時警戒監視にあたっている第3戦術航空指揮統制群が