義父母とのトラブルは二世帯住宅だけでなく、同じ敷地内に親世帯と子世帯がそれぞれ別の住居を建てて暮らす「敷地内同居」でも起きるものです。伊藤アキコさん（仮名・33歳）は自宅の玄関周りに無断で植物を置く義父への不満が爆発！ 意を決して、植物の撤去を頼みましたが、義父から返ってきたのは衝撃的な言葉でした。◆玄関周りに無断で植物を置く義父にイライラ！アキコさんは2年前、婚活アプリで知り合った同い年の男性