きょう（7日）未明、茨城県日立市で住宅1棟が全焼し、住人とみられる高齢の男女2人が死亡しました。きょう午前3時40分ごろ、日立市東大沼町で、「家の近くから煙がでている」と近くに住む女性から119番通報がありました。現場は木造2階建ての住宅で、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、全焼しました。警察によりますと、この火事で、この家から70代から80代とみられる男女2人が意識不明の状態で助け出され病院に運ばれまし