11月7日、衆院予算委で立憲民主党の岡田克也氏の質問に答弁する高市早苗首相。「台湾有事」を巡る発言はここから飛び出した発足1ヵ月がたった今も「72％」という高い支持率を維持している高市内閣。この世論人気を背景に国政では大ナタを振るって――とはいかないらしい。経済政策から外交、そして今後の解散・総選挙への決断に至るまで、実はがんじがらめの板挟みになってやりたいことができない、そんな高市首相を取り巻く〓しん