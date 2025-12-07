自民党と日本維新の会が衆院議員の定数削減に向けた関連法案をまとめることで合意した。1年以内に定数465の1割削減を目指す。1年以内に結論を出せなかった場合は、選挙区25、比例20をベースに自動的に1割削減するという「自動削減条項」を埋め込んだ。高市早苗総理が維新の強い意向を受け入れた形だ。これに政治ジャーナリストの長島重治氏は「維新が強引にねじ込んだ『時限爆弾』は1年後に容赦なく高市総理と維新を襲