6日、愛知県田原市の海岸で80歳の男性が素潜りに行ったまま行方不明になっています。 【写真を見る】愛知・田原市の海岸で、素潜りの80歳男性が行方不明「予定時刻になっても帰ってこない」と通報 鳥羽海上保安部によりますと、6日午後4時過ぎ、田原市和地町の海岸で、近くに住む無職荒木貞夫さん（80）が「予定時刻になっても帰ってこない」と通報がありました。 通報を受けた巡視船や航空機などが現場海域を捜索しましたが