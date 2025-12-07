きょう（7日）午前５時半ごろ、香川県丸亀市新田町のアパートの一室で「火事です」と、別の部屋に住むアパートの居住者から消防に通報がありました。（【画像①】は現場の地図） 【地図を見る】火災が発生した場所は 消防が駆け付け消火に当たりましたが、火は木造2階建てアパート170.6平方メートルのうち88.8平方メートルを焼き、さらにアパートの南側に駐車していた軽乗用車の一部も