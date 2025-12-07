[12.6 エールディビジ第15節 フェイエノールト 6-1 ズウォレ]オランダ・エールディビジは6日に第15節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでズウォレに6-1で勝利した。日本人2選手はともに先発出場。4ゴールを決めた上田は後半25分で途中交代し、渡辺は後半アディショナルタイムに負傷してピッチを下がった。上田が怒涛の活躍を残した。前半11分に左サイドからのクロスを頭で合わせ、先制点を奪