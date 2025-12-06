「ジェニーファックス（JennyFax）」が12月7日、ブランド初となる旗艦店「One Foot In The Grave」を中野ブロードウェイにオープンする。八百屋や薬局、喫茶店を横目に進んだ先に突如現れる店舗は、どこか夢に出てきそうな“病院”をイメージした空間。「片足はすでに墓の中」を意味する店名“One Foot In The Grave”には、「歳を重ねてから初の店舗を作ったことへの自虐的なジョーク」という