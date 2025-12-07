●信用買い残増加ランキング【ベスト50】 ※11月28日信用買い残の11月21日信用買い残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1606銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． ソニーＦＧ 9,645169,250 5876.74 ２． ＳＢ