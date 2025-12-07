6日、愛知県豊田市の田畑で火事があり、野焼きをしていた夫婦2人が重軽傷を負いました。 【写真を見る】愛知・豊田市で野焼きをしていた夫婦2人が重軽傷衣服に燃え移ったか、夫は重傷、妻は右手をやけど 6日午前11時50分ごろ、豊田市穂積町の田畑で「野焼き中に火が体に燃え移った」と男性から消防に通報がありました。 消防車など6台が出動し、火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で、夫婦2人が病院に搬送され