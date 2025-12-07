東海三県をぐるっとつなぐ「東海環状道」。全線開通目前ですが、実はめどが立たない状態なんです。最後のトンネル工事で障害となっているのは、「豊かな水」。 【写真を見る】“東海環状道”全線開通めど立たず 噴き出す大量の水は1時間に約400トン トンネル掘れない日も 残り約1.5キロメートルの工事難航 早さと便利さを求めて延び続ける高速道路。東海地方最後の懸案が、豊田から岐阜・三重を通って新名神につながる東海