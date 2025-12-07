サムスンは次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold8」を開発中とみられていますが、もう1つのバリエーションを準備している可能性が浮上しています。 ↑謎のモデルの正体は？（画像提供／Onur Binay／Unsplash） これは、GSMAデータベースに未知のモデル番号が登場したことから推測されています。新しいスマホは正式発表前に国際的な業界団体・GSMAの認証を受け、すべての要件を満たすとGSMAデータベースに登録されます。