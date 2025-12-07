南海トラフ地震と言うと、「いつ発生するのか？」「向こう30年間の発生確率は何％」と考えがちです。しかし、過去の南海トラフを震源とした地震で「どんな被害があったのか」を知ることも、対策を考えるうえで大切です。1944年（昭和19年）12月7日に「昭和東南海地震」が発生しています。2年後の1946年12月21日には「昭和南海地震」が起きています（連動地震とされています）。この昭和東南海地震についておさらいします。（写真や