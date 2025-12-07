ニフティ株式会社の運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」はこのほど、子どもたちから募集して回答を得た1248件から「小中高校生が選ぶ2025年の漢字」を発表した。 【調査結果】充実した学校生活を感じさせる一字も 小中高生が選ぶ今年の漢字 第3位は「楽」。2022年～2024年まで1位だったが、今回は3位に。「楽しいことが多かったから」「毎日が楽しいから」など、学校生活や日々の暮らしを楽しんでいる様子が伺